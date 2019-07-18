شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للحاصلين على الثانوية من خارج البلاد التقديم فى كلية الشرطة هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد التقدم لكلية الشرطة من خلال مكتب التنسيق بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتجرى متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت. ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%. وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق للحاصلين على الثانوية من خارج البلاد التقديم فى كلية الشرطة هذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.