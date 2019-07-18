شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من خطة الصحة للقضاء على البلهارسيا سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء المرحلة الثانية من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا فى مصر بحلول عام 2020 فى محافظات من أول شهر سبتمبر المقبل وحتى 5 أكتوبر من العام نفسه. Advertisements وتستهدف المرحلة الثانية 2 مليون و135 ألفاً و822 مواطناً وتلميذاً فى محافظتى الشرقية والبحيرة. يشار إلى أن المحافظات المستهدفة هى كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يتم إجراء علاج جمعى بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتى يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتينى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

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