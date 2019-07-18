استخدمت "للنصب" وعاد بسببها 30 حاجًا.. ما هي التأشيرة "الفعالية" لزيارة السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه؛ وذلك عقب منع السلطات السعودية دخول حوالي 30 مصريًا من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي، وتحقق سلطات الأمن معهم لمعرفة الشركات التي استخرجت لهم التأشيرات.

يرصد "الخليج 365" في السطور التالية كل ما يخص "تأشيرة زيارة الفعالية" كالتالي:

متى بدأ العمل بالتأشيرة ؟

بدأ العمل بتأشيرة "زيارة الفعالية"، أول مارس الماضي، وذلك للراغبين في حضور الفعاليات المقامة داخل الأراضي السعودية، وفقًا إعلان مجلس الوزراء السعودي، والتي حدد فيها العديد من الآليات التي تنظم العمل بها، وترجع فكرة تطبيق التأشيرة الفعالية إلى الهيئة العامة للرياضة السعودية خلال استضافة المملكة فورميلا إي الدرعية.

شروط الحصول عليها ؟

يجرى الحصول على التأشيرة من خلال رئاسة أمن الدولة "مركز المعلومات الوطني السعودي"، بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وتقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة الفعاليات بشكل دوري، بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات، ويجرى إصدارها خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها من خلال وزارة الخارجية السعودية "سفارات وقنصليات المملكة في الخارج".

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كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة ؟

تسمح تأشيرة "زيارة الفعالية" لحاملها دخول مناطق محددة والتحرك فيها بشكل حر بالأراضي السعودية، إلى جانب الدخول والاستمتاع بالفعالية، وذلك خلال إقامة فعاليات الحدث وقبله وبعده بفترة محددة حسب مدة التأشيرة أو الحدث نفسه.

متى يتوقف العمل بها ؟

أعلنت السلطات السعودية، وقف العمل بالتأشيرة الفعالية خلال موسم الحج، وتم إبلاغ شركات الطيران الخاصة بنقل الحجاج خلال الموسم الحالي، لمنع أي مسافر إلى المملكة بهذه التأشيرة، ولا يتم العمل بها مرة أخرى إلا بعد إعلان الجانب السعدوي عودتها.

وتعرض حوالي 30 حاجًا مصريًا لعملية نصب، بعد استخراج شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

وتجري سلطات المطار، تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي حجزت التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج. ​