اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع السادس لمجلس المحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين رقم 6 لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطط المحافظات فيما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك وعمليات توفير السلع والخدمات وتحديدًا توافر السلع الأساسية.

كما يستعرض المجلس تقريرًا حول عمليات تقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة، في ضوء تفويض المحافظات والمحافظين بتشكيل اللجان الخاصة بعمليات توفيق الأوضاع.

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كما يستعرض المجلس ما تم تنفيذه من تكليفات فيما يتعلق بجمع القمامه وشركات تدوير المخلفات الصلبة، وتقريرًا حول تطوير العشوائيات وكذلك عمليات التعدي على الأراضى الزراعية بالبناء، وبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء واستعداد المحافظات لتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية خلال العام المالى الماضى ٢٠١٨-٢٠١٩.

وكان رئيس الوزراء، كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير خلال شهر مايو الماضي بعقد دورة تدريبية مُكثفة لمديري مديريات الإسكان في المحافظات على كيفية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ، و إعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.

جدير بالذكر أن اجتماعات مجلس المحافظين يحضرها بعض الوزراء وعلي راسهم التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل، وذلك على حسب ارتباط جدول الأعمال بملفات الوزير.