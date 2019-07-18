أخبار مصر | تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وهذا موعد انكسار الموجة الحارة الشديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وهذا موعد انكسار الموجة الحارة الشديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس 18/7/2019، حيث تنخفض درجات الحرارة انخاضًا تدريجيًا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة.

وحذرت "الأرصاد" المواطنين، حيث قالت إن الطقس سيكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، محذرة من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

تنكسر اليوم الخميس، الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ يومين، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد، وصلت ذروتها أمس، وتنكسر اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.