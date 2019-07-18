مصر | "دقيقتين بيطلع في الروح".. كواليس ذبح سائق لسرقة سيارته بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دقيقتين بيطلع في الروح".. كواليس ذبح سائق لسرقة سيارته بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة سائق مذبوحا بمدينة 6 اكتوبر، وتبين قتله لسرقة سيارة نقل ملكه.

وأضافت التحريات أن المتهم بارتكاب الجريمة، استدرج المجني عليه من موقف السيارات النقل، بالحي السادس بحجة تحميل بضائع، واصطحبه إلى طريق الواحات البحرية، وحال سيرهما في الطريق، أخرج سكين من حقيبة كانت بحوزته، وتعدي على السائق بالضرب محدثا إصابته التي أودت بوفاته، وسرق السيارة وفر هاربا.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة رصدت استنجاد المجني عليه، للأهالي لمدة دقيقتين قبل وفاته، مشيرة إلى أن المتهم أرشد عن مكان إخفائه السيارة المسروقة، وتم ضبطها وبها آثار دماء المجنى عليه.

كان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفاده بورود بلاغا بالعثور على جثة بنطاق القسم.

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وانتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لـ عبد الله محمد 22 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، ومصاب بجرح ذبحي بالرقبة، و6 طعنات بالصدر والبطن من الجهة اليمنى.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وفحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، توصلت تحريات العميد عاصم أبو الخير إلى أن المجني عليه كان يمتلك سيارة نقل جامبو، وكان يعمل بموقف السيارات النقل بالحي السادس بـ 6 أكتوبر.

كما توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة محمود، 31 سنة، عامل بمصنع دهانات ومقيم بالقليوبية، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

