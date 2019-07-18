شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة النقل العام يطالب الحكومة بـ«تفسير الحد الأدنى للأجور والترقيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، مجدي حسن، خطابات إلى محمد معيط، وزير المالية، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستفسار عن كيفية صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئة، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ونظام ترقيتهم وفقا للقرار رقم 65 لسنة 2019 الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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أشار «حسن»، في خطاباته، إلى أن العاملين بهيئة النقل العام يحصلون على حوافز من وعاء بيع التذكرة غير الثابت، الأمر الذي يعد حافز جذب عمالة كما جاء في قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، موضحا أن الهيئة حرمت من حافز الإثابة رغم صرفه لهيئات أخرى.

طالب «حسن» بتفسير المزايا التأمينية، وهل تخص حصة صاحب العمل ضمن الحد الأدنى أم المزايا التأمينية التي يتحملها العامل من راتبه، مؤكدًا ضرورة توضيح نظام الترقيات للعاملين بالهيئة وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

طالب كذلك بسرعة الرد بالتفسيرات نظرا لحالة البلبلة والإشاعات المنتشرة بين العمال، معتبرًا أن «الزيادة التي قررت بصرف العلاوات بعد خصم التأمينات والضرائب لم تكن المنتظرة مع الغلاء وتضخم الأسعار، والاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب بتحسين الأجور وتوفير حياة كريمة للمواطنين».