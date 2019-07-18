التموين تبحث اليوم إتاحة خدمات السجل التجارى إلكترونيا بالبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصرى واتحاد بنوك مصر، بغرض إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك. وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة ،لافتا إلى أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتمانى، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

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