"مستقبل وطن" يطلق الموسم الثاني لدوري كرة القدم أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، إطلاق بطولة "دورى مستقبل وطن"، السنوى لكرة القدم، وذلك الموسم الثاني على التوالي، في الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم".

يذكر، أن الحزب كان قد نظم العام الماضي، دوري مستقبل وطن في موسمه الأول لكرة القدم، بمشاركة 4500 فريق من مختلف القرى والمراكز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث شهد الموسم الأول من الدوري نجاحا كبيرا، وتوج فريق محافظة الدقهلية بكأس بطولة الدوري للموسم الأول.

وبحسب بيان اليوم، تتضمن شروط البطولة، أن يشكل كل فريق مشارك بدوري مستقبل وطن، من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 30 عاما، ولأول مرة يسمح بمشاركة 2 من اللاعبين لا يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما.

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ويجب على الراغبين في المشاركة في دوري مستقبل وطن، ملء استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملأ استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوي الأول والثاني للدوري.

من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، إن إقامة دوري الحزب، لكرة القدم للموسم الثاني، يأتي استكمالا لرؤية الحزب التي يتبناها بأهمية دور الشباب، بإعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف، "رشاد"، استكمالا للنجاح الباهر لدوري مستقبل وطن في موسمه الأول، سيطلق الحزب في الأول من شهر أغسطس المقبل الموسم الثاني من الدوري، بمشاركة فرق من كافة قرى ومراكز وأقسام الجمهورية، مشددا على ان قناعة الحزب تستهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف المراحل العمرية.

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