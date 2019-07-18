محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه لا توجد نية حالية أو سابقة لدى ملاك مؤسسة "التحرير" ومجلس إدارتها لإغلاق المؤسسة (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها.
وأضاف رشوان، في تصريح مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماعه مع ملاك "التحرير"، أنه انتهى من هذا اللقاء إلى أن المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادة مالكيه ربما تفرض عليهم اتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.
واتفق النقيب مع ملاك المؤسسة على استمرار التواصل من أجل التوصل إلى حل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين عقب اجتماعه مع ملاك "التحرير": لا نية لإغلاق المؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.