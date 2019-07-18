غدًا.. الهناجر يستضيف معرض خريجي شعبة الفنون التعبيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض الدفعة ٣٨ لخريجي شعبة الفنون التعبيرية ٢٠١٩ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والذي يفتتح في الساعة السادسة والنصف من مساء غدًا الخميس، في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

ويحتوي المعرض على ١٩ لوحة مقاس ٢٤٤ سم × ٢٤٤ سم، تشمل اللوحة الواحدة مجموعة أعمال لكل فنان تصل إلى ١٥ عملاً، ويشرف على المعرض الدكتور سمير شاهين، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

ويبلغ عدد الطلبة المشاركين في المعرض ١٩ من أصل ٥٣ طالبًا في الدفعة، تم اختيارهم بناءً على حصولهم على أعلى الدرجات، وهم في تخصصات متنوعة (مشاريع عرائس ومشاريع مسرح ومشاريع سينما)، ويشهد الافتتاح الكاتب أحمد مراد وذلك لوجود عدد من الطلبة قاموا بعمل مشروع تخرجهم على رواية أرض الإله، كما سيحضر كوكبة من الفنانين التشكيليين.

ويستقبل مركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز، رواد المعرض يوميًا من الساعة ١٠ص حتى ٩ م، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد ٢١ يوليو الجاري.