المتهم بقتل سائق في أكتوبر: "أول طلعة ليا دبحت واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 48 ساعة من البحث والتحري قادت رجال المباحث إلى حل ملابسات العثور على جثة سائق مذبوحا بطريق الواحات. تحريات المباحث توصلت إلى أنا عاملا بمصنع دهانات مقيم بالقليوبية وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، إذ سدد للمجني عليه 6 طعنات بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة. Advertisements تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من ضبط المتهم بالتنسيق مع أمن القليوبية. أقر المتهم بجريمته وكشف عن مفاجأة بأنه كانت المرة الأولى التي يقدم فيها على السرقة قائلا "أول طلعة ليه دبحت واحد". تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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