أخبار مصر | الأوقاف تنظم ندوة كبرى في مسجد المدينة المنورة بحدائق المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنظم ندوة كبرى في مسجد المدينة المنورة بحدائق المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبري بمسجد ” المدينة المنورة ” بحدائق المعادي محافظة القاهرة ، تحت عنوان : “ التيسير في الحج ” عقب صلاة المغرب، يوم السبت المقبل.

ويحاضر في الندوة كلا من لشحات الجندى ئيسا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف المصرية بكازاخستان، والدكتور أشرف فهمي أحد قيادات وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عددًا من المسابقات الخاصة بالأئمة تحفيزا لهم على مواصلة التميز في أداء مهمتهم الدعوية.

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وتأتي المسابقة الأولى لوزارة الأوقاف وهي مسابقة علمية وثقافية كبرى للأئمة المعينين على درجة مالية دائمة بوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك القادم في مراجعة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا مع فهم مقاصده العامة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة للأئمة الراغبين في التقدم لصلاة القيام بالمساجد الكبرى من غير الأئمة الذين تم نجاحهم واعتمادهم في العامين الماضيين بشرط أن يكون من أصحاب الصوت الحسن.

وقررت الأوقاف فتح باب مسابقة الحصول على تصريح للخطابة للدارسين والخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا ابتداء من العام الدراسي القادم 2019 / 2020م، حيث تسمح لهم التقدم لدخول امتحان قياس المستوى المركزي على مستوى ديوان عام الوزارة للحاصلين على تقدير جيد على الأقل في السنة الثانية، بحيث يتم اعتماد شهادات الناجحين تحريريًا وشفويًا مركزيًا، ويحق لهم التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة أو تطوعًا أو العمل محفظ قرآن كريم بالنسبة للرجال، أو التقدم لاستخراج تصريح واعظة أو محفظة بالنسبة للسيدات.