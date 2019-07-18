أخبار مصر | مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد كن الملفات التي تخص كل محافظة وتمس المواطنين.

ويناقش الاجتماع ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة، كما سيناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة للمواطنين والرقابة على الاسواق لضبط الأسعار .