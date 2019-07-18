أخبار مصر | وزيري: افتتاح متحف العاصمة الإدارية قريبًا والمومياوات أبرز قاعاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري: افتتاح متحف العاصمة الإدارية قريبًا والمومياوات أبرز قاعاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف العاصمة الإدارية الجديد سوف يتم افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أنه من ضمن أبرز معروضات المتحف هو قاعة المومياوات والتي ستضم 10 مومياوات.

وأضاف وزيري، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المتحف على أحد الأنظمة العالمية في أستليب العرض والتأمين كما هو المعتاد مع كل المتاحف المصرية الحديثة، حيث تتبع الوزارة آخر ما وصلت إليها التكنولوجيا في أساليب العرض المتحفي.