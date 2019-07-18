أخبار مصر | مركز الأزهر للفتوى يقدم لحجاج بيت الله الحرام "دليل الحج والعمرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر للفتوى يقدم لحجاج بيت الله الحرام "دليل الحج والعمرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطبعة الثانية من دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة، تحت عنوان (دليل الحج والعمرة).

ويعد كتاب "دليل الحج والعمرة" كتاب بسيط العبارة، واضح المعاني، مزود بالصور التوضيحية التي تساعد حجاج بيت الله الحرام على تأدية عباداتهم على أتمِّ وجه؛ راجين بذلك القبول من الله سبحانه.

ويأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال الدعوية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.