شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا رومانا»: إضافة يوم لبرنامج رحلة العائلة المقدسة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مؤسسة «أوبرا رومانا»، المسؤولة عن الترويج والتنشيط لرحلة العائلة المقدسة، إنه تمت إضافة يوم لبرنامج رحلات مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث تستمر الرحلات لـ9 أيام؛ بدلا من 8. وأضافت المؤسسة في بيان، أن برنامج الرحلة يشمل زيارة المتحف المصرى الذي يجمع أغنى مجموعة من الآثار المصرية في العالم، والعديد من الاكتشافات اليونانية الرومانية، وقلعة محمد على، وخان الخليلى، وبعض الكنائس القبطية، والتوجه إلى «منف» المدينة القديمة التي توجد ضمن مواقع التراث العالمى، والتى أسسها الملك نارمر، عام 3200 قبل الميلاد، وكانت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة، وموقعها الحالى في البدرشين بالجيزة، بالإضافة لزيارة الأهرامات وتمثال أبوالهول، ومنطقة سقارة.

Advertisements

وتشمل الرحلة التوجه لوادى النطرون في البحيرة، وزيارة عدد من الأديرة، من بينها دير القديس مقاريوس، ودير الأنبا بيشوى، والتوجه للأقصر وزيارة وادى الملوك، ومقبرة توت عنخ أمون، وزيارة معبدحورس في إدفو بأسوان، وعدد من الأماكن المسيحية.

وأوضح محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصرى اليوم»، أن وجود المزارات الأثرية والمتاحف ضمن برنامج رحلة العائلة المقدسة، تعد فرصة مهمة لإثراء التجربة السياحية، حيث يتعرف أعضاء برنامج الرحلة على الحضارة المصرية القديمة، إلى الجانب الروحى الذي يحظى به السائح.

وأضاف أن رحلة العائلة المقدسة من أهم برامج السياحة التي تعمل عليها مصر، وسيكون لها أثر مهم في خلق فرص عمل للشباب المقيمين في نطاق مسار الرحلة. وتتابع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تطورات مشروع مسار العائلة المقدسة، والمشروعات المتعلقة به، من تدريب للعنصر البشرى والدعم اللوجستى للطرق التي يقع فيها مسار الرحلة.