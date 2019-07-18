شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«الاستثمار» يلتقيان «البنك الأوروبي»: توريد 100 جرار سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا موسعا مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة في مجالى السكك الحديدية ومترو الانفاق وبحث التعاون في مجالى النقل البحرى والموانئ البرية والجافة.

تناولت المباحثات آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثمارى بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر، حيث سيتم توقيع عقد الأعمال الاستشارية مع شركة «أيكوم» الإنجليزية، على أن يتم الطرح على الشركات المُختلفة خلال 45 يوما، وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية، وكذلك التعاون في مجال دعم النواحى التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات وأشاد الوزير بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية حيث يجرى حاليا تطوير كافة عناصر المرفق مؤكدا الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وتدريب العنصر البشرى على أحدث أنواع التكنولوجيا.

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وتم التباحث حول التعاون الاستثمارى المُشترك في مجال مترو الأنفاق مثل توريد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثانى للمترو من شركة هيونداى روتيم والذى وصل لمرحلته الأخيرة وأصبح جاهزا للتوقيع، وكذلك آخر المُستجدات الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الخط الأول للمترو، وأوضح الوزير أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين: الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، كما تم بحث آخر المُستجدات الخاصة بالتعاون الاستثمارى بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك UK وبنك EBRD في مشروعى المونوريل «العاصمة الإدارية- ٦ أكتوبر»، ومناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالى النقل البحرى، والموانئ الجافة.

في سياق متصل، التقى وزير النقل سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، سيرجى راتشكوف، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

بدأ الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال النقل، ثم استعرض سفير بيلاروسيا إمكانية التعاون في مجال الترام بالعاصمة الإدارية الجديدة والتعاون في مجال الأتوبيس الكهربائى، مشيرا إلى أن الشركات البيلاروسية متقدمة للغاية في هذا المجال وتستخدم تكنولوجيا عالية، لافتا إلى إمكانية التعاون من خلال الإنتاج المشترك في مصر ونقل الخبرات إلى العمال والمهندسين والفنيين المصريين وتوطين مثل هذه الصناعات في مصر كما حدث في بعض الصناعات الأخرى التي تعاون فيها الجانب البيلاروسى مع عدد من المؤسسات والمصانع المصرية مثل مصنع 200 الحربى حيث يتم إنتاج مشترك لعدد من المعدات الخاصة بإنشاء الطرق.