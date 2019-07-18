شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نجيب محفوظ: ضيق مساحة المتحف سبب عدم عرض بعض مقتنياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، ما تم تداوله على لسانها من تصريحات بشأن عدم عرض جزء كبير من مقتنيات والدها في متحفه الذي تم افتتاحه، الأحد الماضى، في تكية محمد أبوالدهب، بالأزهر. وقالت، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنها أهدت نحو 80% من مقتنيات والدها إلى وزارة الثقافة قبيل ثورة 25 يناير، ومعظم المقتنيات تم عرضها في سيناريو العرض المتحفى داخل المتحف، وباقى المقتنيات لم يتم وضعها لضيق المساحة، واعتبارات تنسيق المقتنيات.

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وعبّرت أم كلثوم عن تفهمها لاستبدال سجادة الراحل في العرض بسبب عدم توفر المساحة الكافية لأبعادها، ما كان سيؤثر على شكلها ضمن السياق المتحفى، موضحة أن ما تردد عن استيائها خلال افتتاح المتحف ليس صحيحًا.

وأضافت أنه سيتم عمل توسعات للمتحف لإتاحة الفرصة لعرض مقتنيات أخرى، حيث علمت بإمكانية ضم الطابق الثالث في التكية التابعة لوزارة الآثار إلى المتحف، مشيرة إلى أنها أهدت وزارة الثقافة معطف أبيها الشتوى، وفى انتظار افتتاح التوسعة لتقرير ما إذا كانت هناك فرصة لمقتنيات أخرى يمكن إهداؤها أم لا، فيما علمت «المصرى اليوم» من مصدر بوزارة الثقافة أن هناك مخاطبات مع المجلس الأعلى للآثار بشأن التوسعة.

وأوضحت ابنة أديب نوبل أن الكاتب محمد سلماوى سيهدى بعض المتعلقات الخاصة بالأديب الراحل إلى المتحف، بحسب ما قال سابقًا، لافتة إلى أنها محتفظة ببعض المقتنيات التي أهداها لها والدها في حياته وأبرزها ميدالية جائزة نوبل، بالإضافة إلى قلم خاص تم صنعه للفائزين بالجائزة، وبطاقة الرقم القومى للراحل، وجواز سفره وبعض المتعلقات الخاصة التي منحها لها في حياته.