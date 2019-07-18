شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر قطار "أسوان ـ القاهرة" 20 دقيقة بسبب عطل بتكييف العربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد تعطل قطار ركاب رقم 2015 أثناء رحلته من أسوان إلى القاهرة بسبب حدوث عطل فنى بعربة القوى "البور" بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه على الفور تم التوجيه والمتابعة باستعداد الفنيين بعربة القوى وتشغيل التكييف بالقطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن القطار واصل رحلته بعد تأخير 20 دقيقة، وأصبحت عربات القطار تعمل بكفاءة، مقدمة الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين بسبب هذا العطل.