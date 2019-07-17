جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طلاب كلية الطب البيطري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت جامعة سوهاج، الأربعاء، بتخريج الدفعة السابعة من طلاب كلية الطب البيطري بالجامعة، حيث أقيم حفل التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى، بمقر الجامعة القديمة، بمدينة سوهاج، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عزيز، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

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وقدّم رئيس الجامعة، في كلمته، الشكر لأولياء أمور الخريجين على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم، الذي لا يقل أهمية عما حققه أبنائهم من نجاح، كما شكر أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تعاونهم المستمر مع الطلاب طوال سنوات الدراسة.

وأكد أن الطبيب البيطري له دور اقتصادي هام في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض المدمرة، وكذلك رفع إنتاجياتها إلى أعلى المستويات، كما أنه يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل إليه عن طريق مخالطة الحيوان.

وأوضح الدكتور محمد حسني الرشيدي، عميد الكلية، أن الكلية تحتفل بتخريج دفعتها السابعة، والتي يبلغ عدد طلابها 143 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن خريج كلية الطب البيطري خريج متميز، وله دور مهم في المجتمع، فكل تخصص من التخصصات التي تم دراستها أثناء المرحلة الجامعية لها دور مهم في الحفاظ على اقتصاد بلدنا، بالإضافة إلى أن ما تمت دراسته داخل الكلية يعتبر الأساس الذي ستنمي مهاراتهم في الحياة العملية وسوق العمل البيطري.

جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طلاب كلية الطب البيطرى

جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طلاب كلية الطب البيطرى

جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طلاب كلية الطب البيطرى