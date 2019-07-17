شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الكويت دولة تحترم نفسها وقوانينها وارتباطاتها مع الدول الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الكويت تعاملت مع الخلية الإرهابية الإخوانية التي قُبض عليها في الكويت بقدر عالي جدًا من المهنية والاحترافية، مؤكدًا أن الكويت دولة تحترم نفسها وقوانينها وارتباطاتها مع الدول الأخرى، وخاصة جمهورية مصر العربية، وذلك خلال حوار متلفز.

وأضاف "عكاشة"، أنه فور القبض على ثمن اشخاص ضمن خلية إرهابية في الكويت تم خضوعهم للتحقيق من جانب السلطات الكويتية للتأكد من أدله انتمائهم لمنظمات إرهابية وفور التأكد من قيامهم بالكثير من العمليات الإرهابية في مصر اتخذت على الفور قرارًا بتسليمهم للدولة المصرية، وهو الأمر الذي أثار احترام الجميع.

وأوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن الكويت أعلنت بشفافية كاملة أن الأمر لن يتوقف عند حد التسليم لمصر، بل هناك تحقيقات جارية في الكويت من أجل التأكد من عدم وجود عناصر أو خلايا إرهابية على أرضها، وفي حالة وجود أي جماعات غير قانونية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن سلامة الداخل الكويتي.