شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطي: مباحثات لإنشاء أكاديمية تدريب معلمين بالتعاون مع برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى برلين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بالتعاون مع الجانب الألماني خاصة في مجال التعليم، بالإضافة إلى كافة القطاعات المختلفة سواء الاقتصادية أو الصناعية.

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وأضاف «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن ملف التعليم كان القاسم المشترك في كل مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الجانب الألماني أثناء زيارته لبرلين، والوقت الحالي تجني مصر ثمار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم.

وأكد سفير مصر لدى برلين، أن وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي متواجد حاليا في برلين من أجل إجراء العديد من اللقاءات حول تطوير التعليم الفني والأساسي وأن أحد وأهم المجالات يتم فيها التعامل مع الجانب الألماني إنشاء اكاديمية لتدريب المعلمين في مصر، وهيئة لقياس جودة التعليم.

وذكر أن الأكاديمية تأتي من أجل رفع مستوى العملية التعليمية سواء التعليم الأساسي أو التعليم الفني، وتنفيذ مذكرة التفاهم والبدء في إجراءات الخاصة لإنشاء الكيان، مؤكدًا أن مصر تشهد ثورة كبري في العملية التعليمية سواء الأساسي والفني، وأحد الاعمدة الاساسية لنجاح الثورة هو تدريب المدرسين.