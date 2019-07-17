شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الموجة الحارة.. «الكهرباء»: ارتفاع الاستهلاك لـ32 ألف ميجاوات لأول مرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها نجحت في الوفاء بتوفير الطاقة الكهربائية بدون تخفيف أي أحمال على مستوى الجمهورية في اختبارات ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور فصل الصيف لعام ٢٠١٩ وذلك خلال اليوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٧ حيث بلغ أقصى حمل في وقت الذروة الساعة الثامنة مساءٱ حوالى 32000 ميجاوات وهى احمال لم يسبق تسجيلها خلال الأعوام السابقة وبالرغم من ذلك هناك احتياطى من الطاقة الكهربية بلغ 12720 ميجاوات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها الكامل بالعمل الدائم بكل قطاعاتها من انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وجميع القيادات والعاملين بالحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الطاقة الكهربية بالجودة العالية، والاستمرار بتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية للتصدى لتزايد الطلب والاحتياجات الكهربية.