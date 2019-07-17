شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يؤكد لملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير استمرار السعي لحل أزمتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه تأكد أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرًا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.
واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
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