شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة الاستيلاء على 11 دفتر كوبونات بنزين.. «تموين المنيا» تحيل موظفا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الأربعاء، موظفًا استولى على 11 دفتر كوبونات بنزين وتصرف فيها للنيابة العامة، لإتخاذ ما يلزم ضده من إجراءات قانونية.

وقالت مصادر بالمديرية إن معلومات وردت لوكيل وزارة التضامن، تفيد أن موظف بالمديرية يتصرف في كوبونات البنزين المخصصة لسيارات المديرية، والتي يتم استقلالها في خطوط السير ولإنهاء المأموريات الخاصة بالعمل.

وبتشكيل لجنة للجرد والفحص تبين أن الموظف أختلس نحو 11دفتر بنزين، فتقررإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.