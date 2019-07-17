شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة الاستيلاء على 11 دفتر كوبونات بنزين.. «تموين المنيا» تحيل موظفا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الأربعاء، موظفًا استولى على 11 دفتر كوبونات بنزين وتصرف فيها للنيابة العامة، لإتخاذ ما يلزم ضده من إجراءات قانونية.
وقالت مصادر بالمديرية إن معلومات وردت لوكيل وزارة التضامن، تفيد أن موظف بالمديرية يتصرف في كوبونات البنزين المخصصة لسيارات المديرية، والتي يتم استقلالها في خطوط السير ولإنهاء المأموريات الخاصة بالعمل.
وبتشكيل لجنة للجرد والفحص تبين أن الموظف أختلس نحو 11دفتر بنزين، فتقررإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة الاستيلاء على 11 دفتر كوبونات بنزين.. «تموين المنيا» تحيل موظفا للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.