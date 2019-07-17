شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم الفائزين في بطولة الجمهورية للناشئين بالتنس الأرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الأربعاء، نهائي بطولة الجمهورية للناشئين في لعبة التنس الأرضي، والتي استضافها نادي بني سويف خلال الفترة من 4 إلى 17 يوليو الجاري، وشارك فيها 188 لاعباً ولاعبة من جميع أندية محافظات مصر في 3 مراحل سنية أعمار (12، 14، و16) سنة.

وكرّم المحافظ لاعبي ولاعبات الأندية الفائزة بالبطولة في مراحلها السنية الثلاث ،والتي صعد لأدوارها النهائية من أندية :الأهلى،وادي دجلة،وسموحة«بنين وبنات»،حيث سلم المحافظ كؤوس البطولة والميداليات ووشهادات تقدير البطولة للاعبين الفائزين.

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وفي كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بحضور ختام هذه البطولة،مرحبا بضيوف المحافظة من الاتحاد المصري للتنس ومنطقة شمال الصعيد،وموجها الشكر للقائمين على البطولة «التي تقام لأول مرة على أرض بني سويف،لتكون ثاني محافظة في الصعيد بعد المنيا تستضيف هذه البطولة الهامة،مما يدلل على أن بني سويف لديها من الإمكانات والكوادر التي تؤهلها لاستضافة مثل تلك الأحداث والمسابقات الكبيرة في مختلف الألعاب والرياضات على مستوى محافظات الجمهورية ،مشيرًا إلى أنه لا يتوانى في دعم كل الألعاب الرياضية وكل الرياضيين.

من جانبه، أشاد على سليم رئيس النادي بدعم المحافظ المستشار هاني عبدالجابر للرياضة ببني سويف بشكل عام، ولنادي بني سويف الرياضي بصفة خاصة، معلنا عن اختيار مجلس الإدارة محافظ بني سويف رئيسا شرفيا للنادي تقديرا لجهوده الكبيرة للإرتقاء بالمنظومة الرياضية بالمحافظة ،خاصة وأن النادي هو الرئيسي بالمحافظة والذي يحمل اسم المحافظة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية، معربًا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء النادي عن شكرهم جميعا للمحافظ لحرصه على تحفيز النشاط الرياضي والمجتمعي للنادي.

وحضر الحفل الختامي محمد ناجي مدير منطقة التنس الأرضي لمحافظات المنيا ،بني سويف والفيوم،والحكم العام الكابتن إسلام مرزوق من الاتحاد المصري للتنس الأرضي،والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، والمحاسب على سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي.