شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.. حملات على محلات الجزارة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة على مركز العدوة محضراُ باجمالى 350 كجم لحوم مفرومة لوجود مخالفات، مشيراً إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.