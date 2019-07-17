شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يشاركان في منتدى السياحة والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في فعاليات المنتدى الأول لقطاع السياحة والفنادق، الذي تنظمه جامعة حلوان، بالاشتراك مع لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، الذي يقام تحت شعار «فرص وتحديات».

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وأوضح أن عقد هذا المنتدى يعد من الخطوات البناءة من جانب لجنة قطاع السياحة والفنادق، وتهدف إلى تطوير البرامج واللوائح الدراسية وربطها بسوق العمل وإعداد معايير الجودة عربيًا ودمجها مع القطاع المصري، مشيرًا إلى أن كليات السياحة والفنادق قطعت شوطاً كبيراً في تطوير هياكلها وتحديث أساليب الدراسة بها.

وأشار إلى أن هناك تغيير يتم في العديد من القطاعات من أجل رفع مستوى الخريج وتجهيزه لسوق العمل.

فيما عرض الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بعض الرؤى التي يمكن من خلالها تطوير قطاع السياحة عن طريق وضع معايير اختيار واضحة لطلاب كليات السياحة والفنادق منها اختبار عادل يقيس قدرات الطلاب ومستوى اللياقة ومدى إلمامهم للبروتوكول.