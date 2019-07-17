شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: تجديد الخطاب الديني في السلوك لا الكتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الأربعاء، إن التعاون المثمر بين النقابة ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، يأتي في مصلحة البلاد، مؤكدًا أن الوزارة والنقابة تستطيعان أن يعبرا عن تجديد الخطاب الديني معًا.

جاء ذلك خلال ختام دورة تدريبية نظمتها النقابة بالتعاون مع الوزارة للصحفيين، لتجديد الخطاب الديني وتحرير الخبر الديني، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني ليس في الكتب والوثائق، ولكن في السلوك والمعاملات وطريقة التفكير، مؤكدًا أن هذه الدورة ستكون فاتحة تعاون بين النقابة والوزارة، من أجل خدمة البلاد.