شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مطالب وشكاوى المواطنين في اللقاء المفتوح ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عُقد بديوان عام محافظة بني سويف، الأربعاء، اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، برئاسة اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، وحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.
وخلال اللقاء تم بحث عدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث تم البت في عدد الطلبات والشكاوي خلال اللقاء، فيما تم التوجيه للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات بدراسة بعض المطالب والشكاوى والاحتياجات، تمهيداً اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية المطلوبة وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.
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