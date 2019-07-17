شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة يحذر طلاب الثانوية من الاقبال على كليات الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، من الاقبال على دخول كليات الصيدلة، وخاصة الكليات الخاصة ذات المبالغ الباهظة، موضحًا أن أعداد الصيادلة أصبحت كبيرة جدًا وفرص عملهم أصبحت شحيحة.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، فى بيان له، إن أعداد الصيادلة فى مصر أصبحت أكثر من 4 أضعاف المعدل العالمى، وهناك حالة من التكدث فى مهنة الصيدلة داخل مصر نتيجة أعداد الخريجين الكبيرة فى السنوات الأخيرة، ولم تعد المهنة كما كانت فى السابق.

وأضاف أن فرص العمل للصيادلة انخفضت، خاصة وأن وزارة الصحة تتجه لإلغاء التكليف، كما أن الصيادلة المصريين العاملين فى الخليج نسبة منهم تعود الأن إلى مصر.

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وأوضح أن فتح صيدليات جديدة الأن يمثل مخاطرة كبيرة، مع ماتواجهه الصيدليات الصغيرة والمتوسطة من منافسة غير عادلة وغير شريفة مع سلاسل الصيدليات التى تغزو السوق المصرى، كما أن أعداد الصيدليات فى مصر يفوق العدد المطلوب بكثير.

وناشد أولياء الأمور بعدم الاقبال على كلية الصيدلة لأبنائهم وخاصة الكليات الخاصة، التى ستكلفهم على أقل تقدير 400 ألف جنيه، وقد تكون دون جدوى.