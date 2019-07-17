"الطفولة والأمومة" يتابع واقعة "طفلة العياط" ويؤكد على تقديم الدعم لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم كافة سبل الدعم لطفلة العياط والتي قامت بتسليم نفسها للشرطة بعد قتلها لشاب شرع في اغتصابها.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن عددا من وسائل الإعلام تداول خبرا عن قيام طفلة تبلغ من العمر 15 عام بقتل شاب شرع في اغتصابها، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 رصد هذه الواقعة بعد انتشارها بوسائل الإعلام، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت "العشماوي" أنها وجهت على الفور وحدة الدعم القانوني بالمجلس لتخصيص محامي لمتابعة وحضور التحقيقات، وتقديم الدعم والمساندة للطفلة، مشيرة إلى أن الطفلة تتلقى الرعاية اللازمة.
وشددت" العشماوي" على ان المجلس القومى للطفولة والامومة، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حقوق الطفلة وفقا لقانون الطفل المصري، مؤكدة أن المجلس سيظل حصن لجميع الأطفال ممن يحتجون الدعم بكافة أشكاله.
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