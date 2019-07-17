شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الخميس إجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات .

وكان رئيس الوزراء، كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.