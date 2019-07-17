شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتلقى 26300 تظلم على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات وزارة التربية والتعليم، إن التقدم لتظلمات لطلاب الثانوية العامة على المجموع بدأ أمس، وعلى الطالب المتظلم التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع 100 جنيه عن كل مادة، وبعدها يتوجه إلى لجنة التظلم والمراقبة المتواجدة على رقم جلوس الطالب وتسليمها.

وأضاف عبد الحكم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، ببرنامجها "كل يوم"، أنه بعد التقدم للتظلم يضطلع الطالب على ورقة الاجابة الخاصة بها ويدون ملاحظاته على الورقة، وعند وجود أى خطأ فى ورقة الاجابة يقوم بتجميعها وتسليمها مع ورقة الإجابة وتقدم إلى اللجنة الفنية مرة أخرى وتظهر النتيجة فى مدة 3 أيام من التظلم.

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وتابع عبد الحكم، أن وزارة التربية والتعليم خصصت خاصية جديدة برتك أيمل الطالب وارسال نتيجة التظلم عليه بعد المراجعة، مؤكدا أنه حتى الآن تم تقديم 26 ألف 300 تظلم على نتيجة الثانوية العامة .