شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح تورط "تنظيم الحمدين" فى نشر الإرهاب بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد أمير قطر، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، انتشار إرهاب قطر فى إيطاليا عبر دعم تنظيم الحمدين للجماعات الإرهابية هناك.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "دولة جديدة فى أوروبا وصلها إجرام تنظيم الحمدين الإرهابى، فقبل أيام تم ضبط صاروخ جو - جو فى إيطاليا بحوزة جماعة متطرفة هناك".

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "قلنا مراراً وتكراراً أنهم عصابة، هاهم الآن يتعاملون مع عصابة أخرى فى إيطاليا، فنظام قطر يتعامل مع عصابات فى كل أنحاء العالم وهذا هو توجههم الإجرامى".