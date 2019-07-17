محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
قدمت هيئة السكك الحديدية، اعتذارًا لركاب قطار 2015 "أسوان - القاهرة"، عن التأخير وتعطل التكييف داخل عربات القطار، اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: "إن التأخير جاء نتيجة لعارض فني بعربة القوى للقطار، وذلك نظرًا للظروف الجوية السيئة التي تمر بها البلاد".
كان ركاب مسافرون على متن القطار "2015 vip" المتجه من أسوان إلى القاهرة رفضوا استئناف رحلتهم، وتجمهروا في محطة ادفو، بسبب اعتراضهم على تعطل أجهزة التكيف داخل القطار منذ انطلاقه من محطة أسوان وعدم إصلاحها في المسافة من أسوان وحتى إدفو.
وأوضحت أنه على الفور تم التوجيه والمتابعة باستعداد الفنيين بعربة القوى وتشغيل التكييف بالقطار وانتظم القطار، وأصبحت عربات القطار تعمل بكفائة.
ووجهت هيئة السكك الحديدية الشكر للركاب لحسن تعاونهم وتفهم الحالة "غير العادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع فى درجة حرارة الجو وتتمنى الهيئة للركاب سلامة الوصول".
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "السكة الحديد" على أزمة قطار أسوان: "العطل بسبب الجو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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