البابا تواضروس عن امتحانات الثانوية العامة: "صراع جميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجميع الناجحين والمتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والفنية، موضحا أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع من الممكن أن تحل عن الطريق التعليم الصحيح.
ووصف البابا تواضروس المنافسة في امتحانات الثانوية العامة بأنها "صراع جميل"، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والدارسين.
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