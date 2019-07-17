"البحوث الإسلامية" ينظم حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة "القدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية حفلا لتوزيع جوائز مسابقة "القدس بين حقائق التاريخ ومزاعم الغاصبين" التي عقدها المجمع في وقت سابق، وشارك فيها وعاظ الأزهر من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدعم قضية القدس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد -في بيان اليوم الأربعاء- إن هذه المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع العلمية والبحثية، للاستفادة من البحث العلمى فى تقديم أطروحات علمية قادرة على توعية الشباب بهذه القضية المصيرية، قضية العرب والمسلمين.

وأضاف أن المسابقة تناولت عددا من المحاور التى تغطى جوانب القضية منها المراحل التاريخية للقدس والمكانة الجغرافية ومكانة القدس الدينية ومزاعم الغاصبين وشبهاتهم حول القدس وأبعاد المشروع الاستيطاني ومستقبل المقدَّسات الإسلامية فى القدس ودور الأزهر الشريف في نصرة القدس والرؤى المستقبلية لهذه القضية والتوصيات والمقترحات حولها.

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وأشار عياد إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقضية فلسطين والمسجد الأقصى والدلالة على الدور العالمي للأزهر الشريف وأهمية استعادة الوعي بقضايا الأمة.

حضر الحفل الدكتور صلاح العادلي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي والدكتور حسن القصبي، ومساعد الأمين العام لشئون الواعظات والدكتور إلهام محمد شاهين، وعدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، ومديري عموم المجمع و الوعاظ.

وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز المسابقة وشهادات التقدير ومجموعة من كتب السلسلة العلمية للمجمع على الفائزين.