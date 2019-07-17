بدء وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام للصالة الموسمية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
بدأت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، فتح أبوابها لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام تمهيدا للانتهاء من إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة.
قالت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية للحج والعمرة برئاسة الملاح أشرف حافظ، ان فجر اليوم سيشهد بداية انطلاق أول 7 رحلات جوية، من الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران.
وأضافت المصادر أن "رحلات الجسر الجوي ستبدأ في الانطلاق في تمام الواحدة صباحًا لتقل الحجاج إلى المدينة المنورة وأولى الرحلات تخص حجاج قرعة وزارة الداخلية".
كانت وزارة الطيران المدني أعلنت مساء أمس، انطلاق حفل توديع أولى أفواج موسم الحج هذا العام، بحضور وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات الطيران المدني وممثلي الوزارات المعنية بتنظيم الموسم وذلك صباح غدا الخميس، بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.
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