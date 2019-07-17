وكيل "الصحفيين": أصبحنا بحاجة إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، إن نقابة الصحفيين طالما احتضنت الشعب المصري، مؤكدًا أن المهنة أصبحت الأحوج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية، والانتقال للصحافة الإلكترونية، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المهنة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات دورة تدريبية نظمتها الوزارة مع النقابة، حول تجديد الخطاب الديني، وتدريب الصحفيين على تحرير الخبر الديني، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأوقاف، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر النقابة.
وأعلن "عبدالرحيم"، تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية، الفترة المقبلة، بعضها يعقد لأول مرة.
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