إخلاء سبيل عاملين اثنين بمشرحة زينهم في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ لليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل اثنين من العاملين بمشرحة زينهم بضمان محل إقامتهما في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى ليبيا.
وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء ذهاب "محسن نصر" حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة، لاستلام جثة فتاة إريترية 18 سنة، تبين أن الجثة تم تسليمها إلى "محمد العريف" حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا.
وتحفظت السلطات الليبية على الجثة في أحد المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية.
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