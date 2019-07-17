نشرة الحوادث المسائية.. إدارة جنائية لمحاكمات طرة وتسمم 8 طالبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويُقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بسبب السرعة الجنونية.. مصرع 2 وإصابة 20 بحادث الطريق الإقليمي بالعياط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 20 آخرين، في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الإقليمي بالعياط.

مصرع عامل وإصابة 13 أخرين في انقلاب سيارة بأسوان

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 أخرين، في حادث انقلاب سيارة، كانت تقلهم إلى عملهم بشركة النصر للتعدين بإدفو.

تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق.. والنيابة تبدأ التحقيق

أصيبت 8 طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم؛ أثناء إقامتهن في المدينة الجامعية بالزقازيق، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

بالصور.. سائق يدهس صديقه تحت عجلات ميكروباص حتى الموت في الإسكندرية

قتل سائق زميله دهسًا تحت عجلات سيارة ميكروباص بمنطقة مينا البصل، غربي الإسكندرية، آثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وقيام المجني عليه بكسر زجاج سيارة المتهم.

ضبط راكب حاول تهريب مليون جنيه عبر مطار الغردقة

تمكنت إدارة شرطة موانئ الغردقة "مطار الغردقة"، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالدقهلية، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات المتجهة إلى مطار القاهرة ترانزيت، ومنها إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته مبلغ مالي مليون جنيه مصري، مخفاه بإحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

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تأجيل محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة لجلسة 30 يوليو

أجلت محكمة جنح النزهة، محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا لجلسة 30 يوليو الجاري، لانتداب لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

قابيل وهابيل في الدقهلية.. المتهم يعترف: فضح زوجتي أمامي فهشمت رأسه بحجر

أدلى "م.م" المتهم بقتل شقيقه في محافظة الدقهلية وإلقاء جثته في فناء وحدة الشئون الاجتماعية، باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الحادث، وكشف عن الدوافع وراء الواقعة.

النيابة تحقق في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى ليبيا

تحقق نيابة حوادث جنوب القاهرة، 3 من العاملين بمشرحة زينهم، في واقعة تسليم جثة فتاة إريترية بالخطأ إلى ليبيا.

"استئناف القاهرة": إدارة جنائية مستقلة في طرة تختص بقضايا الإرهاب

قرر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

الأحد.. سماع أقوال مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

أجلت نيابة الأموال العامة، سماع أقوال مقدمي البلاغات ضد اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا، للأحد المقبل، بحسب مصدر قانوني.

مفاجأة جديدة في "مجزرة الفيوم".. النيابة تخلي سبيل المتهمين بتهديد "الزوج"

شهدت واقعة قتل مدرس لزوجته وأطفاله الأربعة، داخل الشقة محل سكنهم في أحد الأبراج السكنية بمحافظة الفيوم، تطورات جديدة بعد عرض المتهم الرئيسي ومتهمين آخرين على قاضي المعارضات.