أبرزها.. ضبط مصنع لتجهيز وتعبئة اللحوم الفاسدة خلال حملات تموينية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وجاءت أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز وتعبئة اللحوم بدائرة مركز شرطة قويسنا محافظة المنوفية، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما قدرها 1,681 طن (مفروم دواجن، سجق، برجر، كفته، دهون حيوانية، بروتين صويا نباتي")، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وانتهاء تواريخ الصلاحية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 459 ألفا و121 جنيهاً، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وضُبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 1278 أسطوانة بنطاق محافظات "الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، الفيوم، أسيوط، الأقصر، أسوان ".

شملت القضايا (7 بيع بأزيد من السعر المقرر بعدد 24 أسطوانة – 2 استخدام في غير الغرض بعدد 2 أسطوانة - 9 تجميع بعدد 426 أسطوانة- 2 تصرف بالبيع بعدد 826 أسطوانة – 3 غلق مستودع – 4 عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية مواد بترولية بإجمالي 42740 لتر سولار- بنزين "بنطاق محافظات "البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر".

وشملت (5 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي 8440 لتر- 1 تصرف بالبيع بإجمالي 23000 لتر- 6 بيع بأزيد من السعر الرسمي بإجمالي 11300 لتر – 3 عدم انتظام القيد بالسجلات)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.