بالأرقام.. جهود الداخلية خلال حملات أمنية بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (7 عناصر إجرامية بحوزتهم "3 بنادق آلية - 2بندقية خرطوش - 2 فرد رصاص" ، 42 قطعة سلاح ناري و355 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 2 قضية إتجار بالمواد المخدرة ، 60 قضية تموينية ، 1005 مخالفة مرورية، 74 مخالفة مرافق ، تنفيذ 3236 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط.

وبنطاق مديرية أمن الغربية، تم ضبط (6 قطع سلاح ناري، 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 53 قضية تموينية، 410 مخالفة مرافق، 1084 مخالفة مرورية، تنفيذ 4106 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (8 قطع سلاح ناري، 389 مخالفة مرافق، 88 قضية تموينية، 1006 مخالفة مرورية، تنفيذ 1008 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

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وضُبط خلال الحملات بمديرية أمن القليوبية، (7 قطع سلاح ناري، 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 47 مخالفة مرافق، 35 قضية تموينية، 924 مخالفة مرورية، تنفيذ 8011 حكم قضائي متنوع).

وأثمرت الجهود بمديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (قطعة سلاح ناري، 15 قضية إتجار بالمواد المخدرة، 59 قطعة سلاح أبيض، 45 قضية تموينية، 2744 مخالفة مرورية ، تنفيذ 3525 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية .

وبنطاق مديرية أمن أسوان أسفرت جهود الحملات عن ضبط (3 قطع سلاح ناري، 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 23 قضية تموينية متنوعة، 552 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 719 حكم قضائي متنوع).

جرى اتحاذ الإجراء اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.