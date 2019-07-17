"الطبيب المزيف".. خدع سيدة "كفيفة" واستولى على متعلقاتها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على عنصر إجرامي لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنة والاستيلاء على متعلقاتها.

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من إحدى السيدات كفيفة مُقيمة بدائرة قسم النزهة بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص طبيب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برنامج خاص بالمكفوفين، واتفاقهما على التقابل بإحدى المقاهي بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة (هاتفها المحمول ومبلغ 500 جنيه).

بإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه "مسجل جنائي، سبق اتهامه في 32 قضية ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية "سلاح ناري"، وبحوزته (هاتف محمول– مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقرر بارتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات (هواتف محمولة- مشغولات ذهبية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.