أخبار مصر | الأوقاف تعلن عن 3 مسابقات تحفيزية للأئمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعلن عن 3 مسابقات تحفيزية للأئمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، عددا من المسابقات الخاصة بالأئمة تحفيزا لهم على مواصلة التميز في أداء مهمتهم الدعوية.

وتأتي المسابقة الأولى لوزارة الأوقاف وهي مسابقة علمية وثقافية كبرى للأئمة المعينين على درجة مالية دائمة بوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك القادم في مراجعة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا مع فهم مقاصده العامة.

Advertisements

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة للأئمة الراغبين في التقدم لصلاة القيام بالمساجد الكبرى من غير الأئمة الذين تم نجاحهم واعتمادهم في العامين الماضيين بشرط أن يكون من أصحاب الصوت الحسن.

وقررت الأوقاف فتح باب مسابقة الحصول على تصريح للخطابة للدارسين والخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا ابتداء من العام الدراسي القادم 2019 / 2020م، حيث تسمح لهم التقدم لدخول امتحان قياس المستوى المركزي على مستوى ديوان عام الوزارة للحاصلين على تقدير جيد على الأقل في السنة الثانية، بحيث يتم اعتماد شهادات الناجحين تحريريًا وشفويًا مركزيًا، ويحق لهم التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة أو تطوعًا أو العمل محفظ قرآن كريم بالنسبة للرجال، أو التقدم لاستخراج تصريح واعظة أو محفظة بالنسبة للسيدات.