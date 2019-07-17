أخبار مصر | النقل: بحث التعاون في مجال سياحة الكروز مع منظمة الميدكروز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: بحث التعاون في مجال سياحة الكروز مع منظمة الميدكروز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، استقبال السكرتير العام لمنظمة الميدكروز لرحلات الكروز، السيد جوردى كابللي، بحضور كلا من رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمختصين من الوزارة وممثلين لوزارة السياحة لبحث التعاون في مجال سياحة الكروز.

في بداية اللقاء تم استعراض نتائج الزيارة التي قام بها السكرتير العام لمنظمة الميدكروز لميناء الاسكندرية والتي كان أهمها الاتفاق على قيام المنظمة بالتعاون مع مصر في مجال التسويق والترويج لميناء الاسكندرية والموانيء المصرية والمشاركة الفعالة من الجانب المصري في المؤتمرات والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الميدكروز والتي تكون بمثابة ملتقى متكامل لكل الخطوط العاملة في مجال سياحة الكروز بالاضافة الى التعاون في دعم الملف المصري لإستضافة إقامة معرض ومؤتمر سيتريد كروز ميد 2022 بمصر، والتعاون في تسويق محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية و إستقدام خطوط ملاحية سياحية للتردد علي ميناء الإسكندرية.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على الإمكانات الكبيرة الموجودة لدي مصر بما يعزز تردد السفن السياحية على الموانئ المصرية خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر وحرصها الدائم على تدعيم حركة السياحة البحرية وتنشيط التواجد المصري دولياً في مجال صناعة النقل البحري.

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ومن جانبه أكد السكرتير العام لمنظمة الميدكروز على التعاون مع مصر في هذا المجال نظرا لاهمية الموانئ البحرية المصري.

وأشار الى أهمية أن تتواجد مصر بمقعد مجلس إدارة منظمة الميدكروز لما يوفره المقعد من حق طرح موضوعات تخدم السياحة البحرية بمنطقة المتوسط وبما يحقق لمصر الإستفادة القصوي من عضوية منظمة الميدكروز(علماً بأن جمهورية مصر العربية عضو بمنظمة الميدكروز تحت مسمي الموانيء المصرية)