أخبار مصر | بعد قرار التعليم بشأن طلاب "بيلا".. الشؤون القانونية تعطي تعليمات بعدم التعامل مع أي نائب يريد التوسط لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار التعليم بشأن طلاب "بيلا".. الشؤون القانونية تعطي تعليمات بعدم التعامل مع أي نائب يريد التوسط لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجآة بشأن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والذي أصدره منذ قليل بشأن أزمة طلاب لجنة لطفى العشري التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ والمشهورة بـ"أولاد الاكابر"، حيث أصدر الوزير منذ قليل قرار بإلغاء الامتحانات لـ 156 طالب لثبوت تطابق الاجابات فى ثلاثة مواد بالاضافة إلى 4 طلاب قاموا بالغش بالهاتف المحمول خلال إمتحانات الثانوية العامة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن رئيس الشئون القانونية هشام جعفر بوزارة التربية والتعليم أعطى تعليمات بعدم استقبال النواب الذين يريدون إلغاء القرار للطلاب الغشاشين مؤكدًا المصدر أن الشئون القانونية منعت استقبال أى نائب يريد التوسط لهؤلاء الطلاب مشيرًا إلى أن هذا القرار المعلن القرار النهائي لوزارة التربية والتعليم ولا رجعة فيه.

وأكدت المصادر أن الشئون القانونية أصدرت قرار أيضًا بمنع عقد أى امتحانات فى لجنة لطفى العشري أو أى لجنة فى بيلا بداية من امتحانات الثانوية العامة المقبلة قائًلا المصدر أن الطلاب سوف يمتحنون خارج بلدهم مثلما حدث فى لجنة دار السلام بسوهاج العام الماضي، مؤكدًا المصدر أن الطلاب الذين سمح لهم بخوض الامتحانات فى الدور الثاني سيمتحنون خارج هذه اللجنة أيضًا.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي في لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشري الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والمعروفة باسم لجنة "أولاد الأكابر"، أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية، وقررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد، ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.

ونظرا لتطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي "الفيزياء، والكيمياء"، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في المواد "اللغة العربية، والفيزياء" في ذات اللجنة الامتحانية، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات في تلك المواد واعتبارها مواد رسوب ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثاني، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط في حالة نجاحهم في تلك المواد.