أخبار مصر | محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة يتفقدان القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة يتفقدان القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها، بحضور اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور جمال عبد الغني، مدير الإدارة الصحية ببنها.

القافلة نظمتها مديرية الصحة لقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها.

أقيمت القافلة على مدار اليومين 16-17 يوليو الجاري لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي والفحوصات الطبية مثل الأشعة والتحاليل، كذلك التقارير الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمة أكبر أو تدخل جراحي إلى المكان المناسب على نفقة الدولة.

ضمت القافلة نخبة متميزة من الأخصائيين، حيث شملت العديد من التخصصات الطبية منها الرمد - جراحة المسالك - الأسنان - الجلدية - والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة، وقد تم تقديم الخدمة من فحص وعلاج لأكثر من 1400 مواطن.